O carro de Diego Abreu, de 35 anos, foi atingido por um tiro de fuzil, no qual PMs afirmam que foi acidental - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 16/12/2022 09:32 | Atualizado 16/12/2022 10:26

Rio - Diego da Cunha Abreu, de 35 anos, foi atingido por um tiro de fuzil nas imediações da comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, na noite dessa quinta-feira (15). Segundo a mulher da vítima, PMs chegaram a conversar com Diego, que está lúcido após passar por cirurgia, e teriam pedido desculpa, uma vez que o disparo tenha sido acidental.

"Um policial veio a mim e disse que se desculpou com o meu marido pelo disparo que teria sido por acidente. O problema é que desculpa não muda o fato do Diego estar agora pós operado no leito de um hospital", afirmou Bianca Abreu.

Roseny da Cunha, mãe da vítima, disse em contato com O DIA que acabara de chegar ao hospital e ainda não haviam lhe passado informações a respeito do estado de saúde de seu filho. Muito nervosa, Roseny afirmou acreditar que ninguém é atingido no abdômen por um "tiro acidental".



"É mais um trabalhador, que estava na rua para levar o sustento para casa, e agora está numa cama de hospital lutando pra sobreviver. É essa Polícia que protege o cidadão pagador de impostos?! A que o dispara um tiro de fuzil que perfura parte do intestino de um jovem? Isso é tentativa de assassinato", desabafou.

Morador da Pavuna, Diego é motorista de aplicativo da Uber e estava com passageiro no carro no momento do ocorrido. De acordo com a Polícia Militar, os agentes da UPP do Jacarezinho foram abordar o carro de Diego na localidade conhecida como Comunidade da Xuxa. Durante o procedimento, teria acontecido um disparo que foi classificado pelo autor como acidental.



A vítima foi levada pelos agentes para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Engenho Novo e posteriormente encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, que informou o estado de saúde de Diego é estável.

A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) afirmou que será instaurado um procedimento apuratório interno a respeito da ocorrência. A ocorrência foi registrada na 25ª DP (Engenho Novo).