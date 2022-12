Com a jovem, os policiais apreenderam 18 tabletes de erva seca, similar a maconha e diversos tubos de lança perfume - Divulgação / PMERJ

Com a jovem, os policiais apreenderam 18 tabletes de erva seca, similar a maconha e diversos tubos de lança perfumeDivulgação / PMERJ

Rio - Uma adolescente foi apreendida pela Polícia Militar (PM) enquanto transportava 18 tabletes de erva seca, similar a maconha, e diversos tubos de lança perfume. O fato aconteceu no Terminal Rodoviário da capital, a Rodoviária Novo Rio, no Santo Cristo, região central da cidade, no último domingo (18).



De acordo com informações da PM, homens do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) foram acionados para verificar uma ocorrência de tráfico de drogas na rodoviária e iniciaram um patrulhamento no local.



Enquanto estavam na Plataforma Central, os agentes suspeitaram de uma passageira que se preparava para embarcar em um ônibus com destino à cidade de Vitória, no Espírito Santo, e a abordaram.



Ainda segundo a corporação, durante a verificação de identidade, a jovem, que era menor de idade e carregava duas bolsas grandes, demonstrou bastante nervosismo com a presença dos policiais.





A ocorrência foi registrada na 5ª DP (Mem de Sá).



No último sábado (17), outro adolescente foi detido na rodoviária,



Segundo a PM, o BPTur atua no terminal rodoviário diariamente para combater o tráfico de armas e drogas na capital. Após a revista na bagagem da passageira, os agentes encontraram o material, que foi apreendido junto com a menor.A ocorrência foi registrada na 5ª DP (Mem de Sá).No último sábado (17), outro adolescente foi detido na rodoviária, com vinte tabletes de pasta base de cocaína transportados em uma mala de viagem , por agentes da mesma unidade.Segundo a PM, o BPTur atua no terminal rodoviário diariamente para combater o tráfico de armas e drogas na capital.