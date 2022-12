Presidente do Detran inaugura posto de identificação de recém-nascidos - Divulgação

Publicado 22/12/2022 01:00

Rio - O presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder, inaugurou nesta terça-feira o oitavo posto especial de identificação do departamento em maternidades públicas para emissão de carteiras de identidade a recém-nascidos. Desta vez, a maternidade beneficiada foi a Alexander Fleming, em Marechal Hermes, da rede municipal de Saúde.

Konder acompanhou o atendimento ao primeiro bebê a ser identificado na Alexander Fleming: a menina Hadassa, filha da professora municipal Jaqueline Cardoso e do pedreiro Alexsandre Trindade. O trabalho recebeu elogios de autoridades da Secretaria de Saúde do município do Rio pelo excelente programa de combate ao subregistro civil da população. Até o fim de dezembro, mais três maternidades públicas do estado receberão postos de identificação do Detran, chegando a 11 ainda em 2022.

“Queremos que todos os outros estados saibam o que o Detran está fazendo em parceria com a gente, aqui no Estado do Rio. Não existe um programa como este em nenhum outro lugar do país. Estamos muito felizes e muito agradecidos, pois nunca conseguimos dar passos tão importantes como esses para chegar ao subregistro zero. Onde tem posto do Detran, 100% das crianças já saem registradas”, disse o superintendente de Maternidades da Secretaria de Saúde do município do Rio, Márcio Ferreira.

“Isso muda a perspectiva da criança, que já sai da maternidade identificada. E também é uma oportunidade para as mães, que às vezes chegam sem qualquer identificação. Esse programa reduz até o abandono de crianças, e leva pais e mães a criarem vínculos mais fortes. É um convite para que a família crie vínculos com os bebês. O papel do Detran é fundamental”, afirmou Teresa Navarro, subsecretária municipal de Hospitais, Urgência e Emergência.

O trabalho é desenvolvido pelo Detran.RJ em parceria com Ministério Público, Defensoria Pública, Governo do Estado e prefeituras. Durante a visita, Konder ressaltou também a parceria com os cartórios de Registro Civil. “Estamos todos juntos pela promoção de mais cidadania. Esse programa tem uma dimensão gigante, por contribuir para eliminar o subregistro civil e assegurar representatividade para cidadãos de todas as idades”, disse o presidente do Detran.

Calma e dorminhoca, a pequena Hadassa contribuiu para o processo de sua identificação civil. Em poucos minutos, a funcionária do Detran já tinha conseguido tirar as fotos e coletar suas impressões digitais. Hadassa é a primeira filha da professora Jaqueline, que ficou muito feliz por já sair da maternidade levando a certidão de nascimento e a identidade da filha.

“É muito importante ter acesso a todos os documentos da criança num lugar só. Com filho pequeno, fica difícil sair para muitos lugares para resolver este problema. Que bom que agora existe esse programa do Detran nas maternidades”, disse Jaqueline, abraçada ao marido.

Além da Alexandre Fleming, já possuem postos de identificação de recém-nascidos as seguintes maternidades: Maria Amélia, no Centro do Rio, Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu; Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande; Hospital Estadual da Mãe, em Mesquita; Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo; Hospital da Mulher Heloneida Studart (HMHS), em São João de Meriti; e Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói.

Na quinta-feira (22/12), um posto do Detran.RJ será inaugurado no Hospital dos Lagos, em Bacaxá, Saquarema. No dia 27/12, será a vez do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. E no dia 29/12, o Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, da rede municipal do Rio, em Madureira.