Relatos afirmam que Viviane Farias Pereira estava desaparecida há três diasReprodução/Redes Sociais

Publicado 23/12/2022 09:22 | Atualizado 23/12/2022 11:08

Rio - A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias da morte de Viviane Farias Pereira, de 19 anos. O corpo da jovem foi encontrado dentro de um saco plástico, na Estrada do Guandu, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira (22), com sinais de tortura. Nas redes sociais, relatos afirmam que a vítima era moradora da comunidade da Vila Kennedy e estava desaparecida desde a última terça-feira (20).

Segundo relatos, há três dias, a jovem teria saído para trabalhar e desde então não foi mais vista. O corpo de Viviane foi localizado na manhã de ontem, depois que uma equipe do 40º BPM (Campo Grande) foi acionado para um encontro de cadáver na região. A perícia foi realizada no local e agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) fazem outras diligências para esclarecer o caso. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio.

Ainda não há informações sobre local e horário do sepultamento da jovem. Em comentários em sua última publicação, diversas pessoas lamentaram o caso. "É f*da ser mulher! Não aguento mais ver isso!", desabafou um. "Que Deus possa consolar todos os familiares, que o ser das trevas que tirou a vida desta linda moça pague pelo que cometeu", disse outro. "Tão jovem, tão bonita, meu Deus. Sinto muitíssimo pelos pais e familiares. Que seja feita justiça", pediu mais um. "Que covardia fizeram", escreveu outro.