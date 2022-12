Enterro de Viviane Farias Pereira, jovem encontrada morta dentro de um saco plástico na estrada do guandu, em Campo Grande. O sepultamento aconteceu no cemitério do Murundu, em Realengo, neste domingo(25). - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 25/12/2022 15:32 | Atualizado 25/12/2022 15:40

Rio - O corpo de Viviane Farias foi enterrado às 13h30 deste domingo (25) no Cemitério do Murundu, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. A jovem de 19 anos foi encontrada morta dentro de um saco plástico na Estrada do Guandu, em Campo Grande, na quinta-feira (22). Os pés e mãos estavam amarrados e havia sinais de espancamento.

À PM, a família contou que a jovem, moradora da Vila Kennedy, estava desaparecida desde terça-feira (20), quando saiu para trabalhar, em Madureira, Zona Norte.

Muito emocionada, Adriana Souza de Oliveira, tia da vítima, falou com o DIA dos momentos que todos têm passado desde Viviane tinha sumido.



"Hoje é um dia terrivelmente triste. Todos os familiares, amigos, quem conhecia a Viviane não está aguentando mais de tanta dor. Ninguém aqui teve uma noite de Natal feliz. Ninguém aqui festejou o Natal. O mínimo que eu quero é que seja feita justiça. Quem fez isso com a minha sobrinha, seja quem for, tem que pagar. Isso não pode ficar impune", disse.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40ªBPM (Campo Grande) foram acionados para um encontro de cadáver na região ainda pela manhã da última quinta. Ao chegarem no local, a área foi isolada e preservada para a perícia dos agentes da Delegacia de Homicídios da Capital Fluminense (DHC). Já a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de uma jovem e diligências estão em andamento para esclarecer o fato.