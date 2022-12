Tite foi assaltado na manhã deste sábado na praia da Barra da Tijuca - Foto: AFP

Publicado 25/12/2022 16:09

Rio - Os policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) investigam o assalto sofrido pelo técnico Tite na manhã deste sábado (24) na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Em nota, a Polícia Civil informou que o treinador ainda não foi até a delegacia para formalizar a ocorrência e apresentar informações para identificação dos suspeitos.

Tite estava caminhando na orla da praia quando um assaltante, de bicicleta, passou e puxou seu cordão. Algumas pessoas que estavam próximas tentaram interceptar o ladrão, mas não conseguiram. O caso aconteceu por volta das 6h da manhã, horário escolhido pelo técnico para as caminhadas.

O treinador mora no Rio desde 2016, ano em que assumiu a Seleção Brasileira. Desde então, ele tem como hábito caminhar diariamente na praia. Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não decidiu quem substituirá o treinador, que deixou o cargo após a Copa do Mundo do Catar.