A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV)Reprodução | Google Street View

Publicado 25/12/2022 17:14

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (23), um homem, de 27 anos, pelos crimes de estupro de vulnerável e produção e armazenamento de cenas de abuso sexual infantojuvenil. Ele foi localizadio na Taquara, Zona Oeste da capital, após trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com as investigações de policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o homem é acusado de estuprar ao menos cinco crianças e de manter armazenado material pornográfico contendo imagens de abuso sexual infantojuvenil. Além disso, ele gravava as cenas dos abusos cometidos, sendo uma das vítimas seu primo, de 13 anos.

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária.