Dia 25 começa com céu azul e calorCleber Mendes

Publicado 25/12/2022 18:18

Rio - Apesar do dia de Natal quente e ensolarado, os cariocas terão o céu nublado e chuvas fortes até o Réveillon. De acordo com o ClimaTempo, a chuva deve ser mais intensa na terça-feira (27) e na quinta (29), com média de 15 milímetros.

TEMPO HOJE| O tempo ficará instável neste domingo de Natal, na cidade do #RiodeJaneiro. O céu estará parcialmente nublado com pancadas de chuvas isoladas no período da tarde/noite. Os ventos estarão moderados e a temperatura máxima prevista é de 31°C.https://t.co/6YJPEmcCrD pic.twitter.com/YnXu1eLxZ8 — Sistema Alerta Rio - Prefeitura do Rio (@AlertaRio) December 25, 2022

O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (INMET) emitiu um alerta amarelo para este domingo, o que significa um perigo em potencial. Alguns dos riscos são: Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/h, ventos intensos de (40 a 60 km/h), com baixo risco de corte de energia elétrica, além de alagamentos e quedas de galhos de árvores.

Para a semana, a máxima prevista é de 31º C e a mínima de 23º C.

Na tarde desta segunda-feira (26), a previsão é de 26º C na Barra da Tijuca e em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Já no Centro e na Zona Norte, a média é de 28º C. Zonas Sul e Oeste terão máxima de 29º C no período da tarde.

Na terça-feira (27), a probabilidade de chuva para a cidade do rio é de 70%, com trovoadas. A temperatura máxima será de 27º C e a mínima de 23º C, no período da madrugada. O clima de chuva permanece na quarta-feira (28), mas a máxima sobe para 31º C e a mínima prevista é de 25º C.

Os dias 29 (quinta-feira), 30 (sexta-feira) e 31 (sábado) terão temperaturas máximas de 28º C, 26º C e 27º C, respectivamente. A previsão mínima é de 25º C para quinta-feira e 23º C para o restante da semana. A chuva continua, mas com previsão em diferentes horários do dia. Para quinta e sábado a probabilidade de chover é maior na parte da tarde e da noite, enquanto na sexta-feira é maior no turno da manhã e à tarde

A previsão para o dia 1º de janeiro é de chuva.