A arma usada na tentativa de feminicídio a uma adolescente de 15 anos foi encontrada com o autor; na faca, inscrições como 'LGBTS', 'Petistas', 'Adúlteros', entre outros - Divulgação

Publicado 25/12/2022 14:47 | Atualizado 25/12/2022 14:49

Rio - A adolescente de 15 anos esfaqueada por um amigo em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Neste domingo (25), a direção da unidade informou que a jovem está sedada e faz tratamento com antibióticos.

No último dia 11, a vítima teria ido na casa do suspeito, identificado como Mateus Coutinho Marins, de 22 anos, localizada no bairro de Santa Rita. Após uma discussão, ele a atacou a facadas e 12 golpes atingiram órgãos vitais da menina. As investigações apontam que o jovem só parou o ataque porque a arma quebrou.

Após o crime, Mateus fugiu do local e, na manhã do dia 12, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio.

Os agentes da 58ª DP (Posse) afirmaram que Mateus disse, no momento da prisão, que a agressão ocorreu por "divergências ideológicas". Mas, de acordo com os policiais, ele apresentava uma "fala confusa". Na delegacia, o jovem permaneceu calado.