Morro do Juramento, em Vicente de CarvalhoDivulgação

Publicado 25/12/2022 11:52

Rio - Um tiroteio intenso assustou moradores do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na manhã deste domingo (25). De acordo com a página Onde Tem Tiroteio (OTT), os disparos começaram por volta das 6h40 em diversos pontos da comunidade. A PM informou que não atua na comunidade neste domingo.

A noite de sábado também ficou marcada por tiros na região. Moradores relataram sobre um confronto na área de mata entre os morros do Juramento e da Serrinha.

No início deste mês, o traficante Rodrigo Barbosa Marinho, o Titio Rolinha, traficante do Comando Vermelho (CV) apontado como chefe no Morro do Juramento, morreu durante uma operação da PM.

Segundo a corporação, criminosos do Juramentinho, integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP), se deslocavam à comunidade vizinha, que é dominada pelo CV, para tentar ocupá-la.

Na ação, outros cinco suspeitos foram mortos. Dentre eles, Hevelton Nascimento Júnior, o Bad Boy, que seria chefe do tráfico no Juramentinho pelo TCP. A região é palco de disputa entre criminosos e sofre com confrontos recorrentes.

Saiba quem são os chefes do tráfico





Rodrigo Barbosa Marinho, conhecido como Rolinha ou Titio Rolinha, chefiava o Morro do Juramento, mas também já foi chefe do tráfico da Favela do Rodo, em Santa Cruz. Segundo as investigações, ele atua no crime desde 2001. Preso em 2011, ele teria sido solto em março deste ano , quando teria se reunido com criminosos locais e assumido a gestão.

Já Hevelton Nascimento Júnior, o Bad Boy, estava na lista de procurados do Disque Denúncia com recompensa de R$ 1 mil. Ele possui ficha criminal extensa, como assalto a mão armada, homicídio e associação ao tráfico de drogas. Atualmente, ele comandava o Morro do Juramentinho, em Vicente de Carvalho, e também seria responsável por comandar os assaltos a cargas e veículos na região.