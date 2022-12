Wallace e o seu filho Ângelo Gabriel, de 3 anos - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 25/12/2022 14:29

Rio – O Natal na cidade do Rio amanheceu banhado de sol e calor. Celebrado este ano em um domingo, o dia 25 de dezembro uniu, em um só dia, tudo o que o carioca aprecia: tempo firme, com máxima de 31ºC, e feriado. Depois de um ano de recomeços e aprendizados diários após a pandemia, famílias aproveitaram o Parque Madureira, na Zona Norte, para se refrescarem e curtirem a data, enquanto os pequenos estavam ansiosos para estrear os presentes recebidos na véspera.



Moradores de Madureira, Wallace da Silva dos Santos, de 26 anos, e a esposa, Ariely da Silva Gonçalves, de 24, até chegaram a pensar em ir à praia, mas a proximidade com o parque foi decisiva. No local, a família conseguiu descontrair e apreciar o feriado depois de uma ceia em casa, na noite de sábado (24). "Viemos para dar uma volta, sair um pouco. Geralmente ficamos em casa, mas hoje resolvemos dar uma volta", contou Wallace.

O passeio foi embalado pelas risadas eufóricas dos irmãos Benjamim, de 5 anos, e Angelo Gabriel, de 3. Com a mãe, estava ainda o pequeno Caleb, o caçula da família, de apenas oito meses. Todos foram presenteados. O mais velho ganhou uma raquete de ping pong, que mal continha a expectativa para chegar em casa e estreá-la. O irmão do meio é fã de brinquedos de montar e, por isso, ganhou uma caixa de Lego. Caleb também não foi esquecido, recebendo uma mochilinha.Sob a cascata d’água, o sorriso estampado no rosto do pai que brinca com os filhos já denunciava que, ali, a felicidade transbordava – e não só por conta do ato de dar e receber presentes. "Gratidão é a palavra certa. Muita gente queria estar comemorando como a gente, mas não pôde. Alguns não podem estar tendo esse privilégio. Então só gratidão mesmo, por ter esse privilégio de estar com minha família", explicou.Quem também aproveitou o domingo "natalino" no Parque Madureira foi Wagner Veloso Cordeiro, de 54 anos, junto do sobrinho Theo, de 9. Depois da reunião em família para celebrar a véspera de Natal, o tio acordou decidido a levar o sobrinho para testar o presente: uma bola de futebol. "Ele está feliz para caramba. Adora bola. Criança, nessa idade, gosta de tudo", afirmou Wagner.O presente foi bem pensado. Theo participa de uma escolinha de futebol de salão, mas tem pouco espaço para jogar em casa, o que dificulta o aproveitamento completo do presente. Por isso, a ideia de aproveitar o dia no parque. Porém, se engana quem pensa que o passeio só agradou o pequeno. Wagner gosta de jogar tênis e desfrutou a quadra construída no local para matar a saudade do esporte e apresenta-lo ao sobrinho.A parceria entre tio e sobrinho, que é filho da irmã de Wagner, Valéria, também não é por acaso. O funcionário público aposentado até tem outros três sobrinhos, mas todos maiores, alguns na casa dos 20. Com o pequeno, o tio consegue aproveitar energia e vitalidade que só é possível encontrar nas crianças. Mesmo assim, no fim, a idade não importa: o Natal para Wagner é sobre união."O Natal já remete à união familiar. Então, sempre que podemos, estamos juntos, reunidos, independente da data festiva", afirmou.