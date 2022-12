Caso está sendo investigado pela 29ª DP (Madureira) - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 25/12/2022 11:33

Rio – O delegado Antônio Silvino Teixeira, de 61 anos, baleado durante uma tentativa de assalto em Madureira, na Zona Norte, no sábado (24) , segue com quadro de saúde estável. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde, neste domingo (25).

Antônio é delegado titular da 67ª DP (Guapimirim) e, segundo informações preliminares, foi atingido ao reagir e atirar contra os bandidos que tentavam roubar o seu carro, dando início a um confronto. O caso aconteceu na Avenida Ministro Edgard Romero, na altura da estação de BRT Vila Queiroz.

O delegado foi atingido no pé e também no quadril. Após ser socorrido, foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Rocha Miranda. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, onde segue internado.

O caso está sendo investigado pela 29ª DP (Madureira).