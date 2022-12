O roubo está sendo investigado pela 10ª DP (Botafogo) - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 25/12/2022 12:33

Rio – As polícias Civil e Militar investigam o roubo de uma televisão na Zona Sul da cidade. O caso teria acontecido na última quinta-feira (22), em uma residência localizada em Botafogo.O 2º BPM (Botafogo) e a delegacia da região afirmaram que estão trabalhando em conjunto para identificar e localizar os evolvidos no crime que, segundo a Polícia Militar, é "dotado de premeditação".Também em Botafogo, a Polícia Militar prendeu três homens acusados de furtar um estabelecimento comercial durante a madrugada da última segunda-feira (19). O caso aconteceu na Rua Marquês de Olinda.Neste roubo, os suspeitos também roubaram dois televisores. Eles foram encontrados pelos agentes da corporação, que realizavam uma busca pela área. O trio ainda tentou fugir, mas foram detidos em flagrante. Os aparelhos foram recuperados.O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana)De acordo com a Polícia Militar, só em 2022, o batalhão de Botafogo já realizou 232 prisões de criminosos pelos crimes de roubos e furtos.Além disso, de acordo com dados compilados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), de janeiro a novembro deste ano, foram registrados 20 roubos a residência na região, uma média de 1,81% roubo por mês.