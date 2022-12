Vítima está internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro - Reprodução / Prefeitura

Publicado 25/12/2022 11:26 | Atualizado 25/12/2022 11:48

Rio – Um jovem, identificado como Samuel S. Mendonça de Souza, de 24 anos, foi baleado no braço no início da manhã deste domingo (25), na Linha Vermelha, altura do Caju, na Zona Portuária, sentido Baixada Fluminense. O homem estava em um carro quando foi atingido pelo projétil.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel Central foi acionado para ocorrência às 6h51. Samuel foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

A Polícia Militar informou que, quando Samuel foi atingido, não havia operação ou ocorrência envolvendo equipes da corporação na região e que policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) auxiliaram a vítima. A princípio, a vítima dirigia o veículo e teria sido vítima de bala perdida.



O caso foi encaminhado para a 17ª DP (São Cristóvão).

* em atualização