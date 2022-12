Agora rebatizado como Rio Music, Olimpo tem previsão de reabertura em março de 2023 - Divulgação

Publicado 25/12/2022 08:25

Rio - Após sete anos fechado, o Olimpo, casa de shows na Zona Norte, que marcou época nas primeiras duas décadas do século XXI, anunciou o retorno das atividades no próximo ano. Localizado no mesmo endereço, na Vila da Penha, o estabelecimento agora será rebatizado com o nome Rio Music e terá sua estrutura reformada para a reestreia.



Na sua época áurea, a casa noturna já foi palco de shows que acabaram entrando para a história da música produzida no Rio durante o período. Em 2002, o CD e DVD "Ao Vivo no Olimpo", do Grupo Revelação, vendeu 700 mil cópias vendidas, rendendo um disco de platina duplo. O espaço também recebeu inúmeros eventos de funk, como bailes da Furacão 2000, que também gravou DVDs no local.

O Rio Music tem previsão de reabrir em março, com capacidade para seis mil pessoas. A nova gestão afirma que focou na segurança do ambiente, instalando 16 portas de emergência e quatro acessos ao local.