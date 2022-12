Viviane Pereira tinha 19 anos - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 25/12/2022 09:18

Rio - O corpo de Viviane Farias, de 19 anos, será enterrado às 13h30 deste domingo (25) no Cemitério do Murundu, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. O velório acontece um pouco antes, às 13h. A jovem foi encontrada morta dentro de um saco plástico na Estrada do Guandu, em Campo Grande, na quinta-feira (22) . Os pés e mãos estavam amarrados e havia sinais de espancamento.À PM, a família contou que a jovem, moradora da Vila Kennedy, estava desaparecida desde terça-feira (20), quando saiu para trabalhar, em Madureira, Zona Norte.