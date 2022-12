Ângela Cortes, viúva de Edson, exibiu pela primeira vez a placa com o nome da praça - Marcos Porto/Agencia O Dia

Ângela Cortes, viúva de Edson, exibiu pela primeira vez a placa com o nome da praçaMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 24/12/2022 17:53 | Atualizado 24/12/2022 18:17

Rio - Os moradores da Glória receberam um presente antecipado nesta véspera de Natal. A prefeitura do Rio inaugurou neste sábado (24) a Praça Edson Cortes, conhecida como "Praça do Samba", após uma obra de revitalização do espaço que nem sequer tinha um nome e foi batizado em homenagem ao pioneiro nas rodas de samba do local, situado entre a Avenida Augusto Severo, o Largo da Glória e a Praça Paris.

Na cerimônia, a responsável por exibir pela primeira vez a placa com o nome da praça foi Ângela Cortes, viúva de Edson. O sambista, fundador do grupo Galocantô, faleceu em 2018 e deixou um legado para outros músicos do Rio de Janeiro que tocam no local. Um deles é o produtor cultural Henrique de Souza, da roda de samba Gloriosa, que comemorou a revitalização.

"A praça estava muito degradada. Na verdade, era um canteiro que a gente chamava de praça. O lugar é importantíssimo. Já tem uma marca das rodas de samba ali", disse o sambista de 64 anos.

fotogaleria

Henrique é integrante do Coletivo Glória, criado justamente para fazer sugestões à prefeitura após o anúncio do projeto Dias de Glória, que visa revitalizar lugares históricos do bairro até o segundo semestre de 2023. A reforma do espaço em homenagem a Edson foi um dos pedidos do grupo, que marcou presença no evento deste sábado.

Com a reforma, a praça ganhou um palco de 52 metros quadrados e melhorias no acesso pelo entorno, com a construção de três rampas de acessibilidade. Com a preocupação de manter as características originais das peças tombadas no espaço, foram restaurados nove postes e instalados um playground para crianças e uma Academia da Terceira Idade. Também foram plantadas seis árvores e grama nos jardins. Henrique comemorou o resultado, embora tivesse outra ideia.

"A gente tinha interesse em fazer um quiosque para transformar num museu do samba, mas o local não tinha estrutura para isso. O restante foi de acordo com aquilo que a gente conversou. Reunimos vários fazedores de cultura daqui e demos várias sugestões", explicou.

Outro integrante do coletivo que celebrou a revitalização na véspera de Natal foi Marcelo Santos, também produtor cultural. Ele ainda aprovou a homenagem a Edson cortes, precursor do movimento de rodas de samba no bairro, que soma atualmente oito grupos.

"Essa homenagem, na véspera de Natal, é o melhor presente que os moradores da Glória poderiam receber. Quem conheceu essa praça antes dessa obra sabia que era um logradouro público largado, onde nós, os produtores culturais, ocupávamos para poder dar vida ao lugar. Isso aqui é uma conquista da sociedade civil, com essa homenagem ao Edson Cortes, um sambista ilustre e um dos fundadores do movimento de rodas de samba na Glória", disse Marcelo.

A inauguração contou com a presença do prefeito Eduardo Paes, que elogiou o resultado da primeira obra concluída do projeto Dias de Glória. Ele aproveitou para pedir que a população ajude a manter o local bem conservado.

"A Secretaria de Conservação fez um trabalho incrível, a Glória é o bairro mais bonito do Rio de Janeiro. A Glória é chique. Iniciamos aqui um novo modelo de urbanização e peço que cuidem da cidade, essa obra foi feita com dinheiro público, com dinheiro do imposto de vocês", pediu o prefeito.

Já secretária de Conservação do município, Anna Laura Valente Secco, explicou como a pasta teve o cuidado de revitalizar a área sem modificar suas características originais.

"Tivemos a preocupação de preservar o uso consagrado da praça para as rodas de samba e, ao mesmo tempo, resgatar sua vocação para área de convivência e oferecer atividades ao ar livre para todas as idades", contou.