Rio de Janeiro

Delegado é baleado ao reagir a tentativa de assalto em Madureira

Policial dirigia pela Avenida Ministro Edgard Romero, principal via do bairro, quando foi surpreendido por bandidos. Agente teria sido ferido no pé e no quadril

Publicado 24/12/2022 16:04 | Atualizado há 3 horas