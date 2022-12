Cinco caminhões iluminados da Comlurb fizeram uma Parada de Natal pelas ruas de Madureira, na Zona Norte - Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Cinco caminhões iluminados da Comlurb fizeram uma Parada de Natal pelas ruas de Madureira, na Zona NorteMarcos de Paula/Prefeitura do Rio

Publicado 25/12/2022 12:42 | Atualizado 25/12/2022 12:48

Rio - A Comlurb fez uma homenagem aos cariocas na noite de sexta-feira (23), com uma Parada de Natal com os cinco caminhões de coleta domiciliar iluminados, em Madureira. O passeio dos veículos foi iniciativa da Companhia com a CS Brasil, empresa terceirizada que presta serviços à Comlurb.

Os veículos já estão fazendo a coleta noturna nos bairros de Piedade, Ilha do Governador, Madureira, Méier e Irajá desde o início do mês. Durante a Parada eles saíram do Parque Madureira, percorreram ruas do centro comercial do bairro e voltaram ao Parque.

Logo após, todos seguiram normalmente para cumprir os roteiros de coleta. Os caminhões iluminados farão o serviço de coleta domiciliar durante todo o mês de dezembro, em bairros na Zona Norte.