Após ataque à base da PM, equipes reforçam policiamento na Praça Seca - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 25/12/2022 12:23 | Atualizado 25/12/2022 12:53

Rio - Após dias de intensa troca de tiros, a Polícia Militar afirmou que não há informações de confronto neste domingo (25) na região da comunidade do Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Oeste.

Na madrugada do último sábado (24), uma base avançada do 18º BPM (Jacarepaguá) que fica na comunidade foi atacada por criminosos . A ação dos bandidos deixou parte da estrutura e uma viatura danificadas, além de um homem ferido.

Um grupo de criminosos arremessou paus, pedras e coquetéis Molotov contra a base. Os bandidos também atiraram contra os PMs, que reagiram e houve confronto. De acordo com a Polícia Militar, não há registros de prisões ou apreensões desde o episódio. A situação foi estabilizada durante a própria madrugada.

Em nota, a PM disse que o policiamento segue intensificado na região por equipes do 18° BPM (Jacarepaguá) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).

Confrontos recentes

Desde o início do ano, moradores da Praça Seca têm sofrido com uma rotina de violência e intensos confrontos, por conta da guerra entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho . As facções rivais dominam diferentes pontos das comunidades do bairro e disputam o controle total da região. Nas últimas semanas, ao menos cinco pessoas morreram em trocas de tiros no local.