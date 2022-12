Mãe do bebê, já muito nervosa, quem pediu auxílio aos agentes - Reprodução

Publicado 26/12/2022 09:44 | Atualizado 26/12/2022 11:24

Rio - Policiais militares resgataram um bebê engasgado no município de Três Rios, no Sul Fluminense, na última quinta-feira (22). A câmera corporal do uniforme flagrou as manobras de desengasgo que salvou a criança.



O caso aconteceu na Praça Arsonval Macedo, no Bairro de Vila Isabel, enquanto agentes do 38ºBPM (Três Rios) faziam policiamento pelo local e foram abordados pela mãe, bastante nervosa, com o bebê no colo.



De acordo com a PM, a criança aparentava ter se engasgado e não estava respirando. Foi então que um dos policiais realizou a Manobra de Heimlich e a bebê recuperou o ar, voltando a respirar e chorar. Veja o vídeo: