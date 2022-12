Prefeitura divulgou o esquema operacional do Réveillon nesta segunda-feira (26) - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 26/12/2022 12:52 | Atualizado 26/12/2022 14:16

Rio - A Prefeitura do Rio apresentou, nesta segunda-feira (26), o esquema operacional do Réveillon 2023 na cidade. Na coletiva, representantes da Riotur e de demais órgãos municipais responsáveis pela logística do evento falaram sobre transporte, segurança, queima de fogos, saúde e trânsito.

Em Copacabana, na Zona Sul do Rio, terá dois palcos para shows, 10 balsas e 12 minutos de queima de fogos. Haverá ainda 30 Unidades de Terapia Intensivas (UTIs), 30 torres da Polícia Militar, 4 postos de saúde e 800 banheiros químicos. Além disso, a festa contará com bases de órgãos públicos, como a Guarda Municipal e a Seop, com 12 contêineres em frente a Escola Municipal Cicero Pena e uma Central de monitoramento de câmeras.

A expectativa de Ronnie Costa, presidente da Riotur, é que 2 milhões de pessoas passem a virada na praia. Segundo ele, a cidade consegue fazer o maior Réveillon do mundo não só em Copacabana, mas em toda a região.

“Ano passado só teve uma queima de fogos, então, esse ano as pessoas vão voltar a festejar”, pontuou.



A festa ocorrerá em 10 pontos da cidade, sendo eles: Flamengo, Ilha do Governador, Madureira, Paquetá, Guaratiba, Penha, Ramos, Sepetiba, Barra da Tijuca e Recreio (com auxílio de hotéis) e Copacabana.

Interdições no trânsito de Copacabana

O presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio), Joaquim Dinis, informou que o trânsito para acessar a praia será totalmente bloqueado às 19h30 de sábado (31). A área de lazer será implantada a partir das 7h na pista junto à orla em Copacabana e no Leme. Às 16h, a Avenida Atlântica será interditada nos dois sentidos. Táxis e ônibus poderão entrar nas vias de acesso até 22h, mas depois deste horário nenhum veículo poderá acessar o bairro de Copacabana.

As vias só serão liberadas a partir das 5h de domingo (1º). Menos a Avenida Atlântica que seguirá bloqueada até às 10h. A proibição de estacionamento na região começa, às 18h de sexta-feira (30), em diversas vias de Copacabana, a Rua Prudente de Morais e Avenida Vieira Souto, em Ipanema e vias de Botafogo.



"Suprimimos cerca de 3000 vagas de estacionamento. Proibimos para que as vias fiquem mais livres e liberadas para que os pedestres andem com mais conforto e segurança e para que a gente não atraia carros para dentro de Copacabana. As vagas restantes serão ocupadas pelos moradores. Não existe oferta para quem vem de fora", disse Dinis.

Transportes

Segundo a Maína Celidonio, Secretária Municipal de Transportes, haverá dois pontos de embarque em ônibus depois de 22h para a chegada e saída de pessoas da praia de Copacabana. Uma na enseada de Botafogo, para quem vai em direção a bairros da Zona Norte e pro Centro, e outra em Ipanema, para quem vai em direção a Zona Oeste.

As linhas 433, 457, 472, 740D, 2740D, 583, 584, 426, 435 e 472 sofrerão alterações. Já os serviços do BRT serão reforçados das 16h às 22h do sábado (31) e das 4h às 10h de domingo (1º). Os trens da SuperVia vão trabalhar com a grade inalterada. De acordo com Maina, a Estação da Central do Brasil fecha para embarque às 21h15 de sábado e reabre às 1h de domingo.

A prefeitura recomenda a utilização dos metrôs para a chegada no evento. De acordo com o gerente de operações do MetrôRio, Pedro Melo, a operação especial começará a ser realizada às 19h de sábado (31) e terminará às 7h de domingo (1º). Depois das 7h, o metrô irá funcionar em esquema de feriado.

venda dos cartões para a locomoção durante a festa de Réveillon passou a ser realizada, nesta segunda-feira (26), somente na estação Carioca. Os passageiros só poderão embarcar no sistema com essa passagem especial. As vendas serão encerradas às 19h do dia 31 ou antes, caso se esgotem os cartões.

Neste ano, foram disponibilizados 158 mil cartões para quem vai curtir o Ano Novo em Copacabana. Cada passageiro pode comprar até 10 cartões. O cartão de ida e volta está sendo vendido por R$ 13. Já os cartões somente de ida ou de volta custam R$ 6,50, o mesmo valor da tarifa do MetrôRio.

Atrações

- Praia da Bica, Ilha do Governador: DJs, Grupo Coisa Séria com participação de Jaime Neto, Rebecca, Grupo Tá Na Mente e GRES Estação Primeira de Mangueira que recebe a GRES União da Ilha;

- Parque Madureira: DJ Michel, Mauro Diniz e Família, Belo, GRES Portela e GRES Império Serrano;

- Praia da Moreninha, na Ilha de Paquetá: Gustavo Lins, Silvinho Blau Blau e a festa Ploc, GRES Paraíso do Tuiuti e DJs;

- Praia da Capela, em Guaratiba: DJ com participação de Bela Rosa, Sandra de Sá, Pique Novo com participação de Adrianinho e GRES Unidos da Tijuca.



- IAPI da Penha: DJs, Grupo Existência com participação de Renato Milagres, Michael Sullivan, TIEE e GRES Acadêmicos do Salgueiro.



- Piscinão de Ramos: DJs, Juninho Thybau, L1 Rapper, Delacruz, Maneirinho e GRES Imperatriz Leopoldinense.



- Praia de Sepetiba: DJs, Gamadinho com participação de Braga, Thiago Soares, Suel e GRES Mocidade Independente de Padre Miguel.



- Palco Carioca, em Copacabana: Mart’nalia, Bala Desejo, Gilsons, Preta Gil, bateria da Beija-Flor e DJs.



- Palco Copacabana, em frente ao Copacabana Palace: Iza, Alexandre Pires com Baile do Nêgo Veio, Zeca Pagodinho, bateria da Grande Rio, DJ Marson Muller e DJ MMarques.