Crianças foram levadas para o Hospital Conde Modesto Leal, no Centro da cidade - Arquivo MAIS

Crianças foram levadas para o Hospital Conde Modesto Leal, no Centro da cidadeArquivo MAIS

Publicado 26/12/2022 12:11 | Atualizado 26/12/2022 14:50

Rio - Duas crianças morreram, neste domingo (25), após se afogarem na piscina de uma residência no bairro Itaipuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana. A Polícia Civil investiga o incidente.



As crianças, uma menina de 2 anos e um menino de 4, seriam primas e estavam brincando na piscina no momento do ocorrido. Os dois foram levados pela família até um hospital da cidade, mas não resistiram.



Segundo a Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, os primos deram entrada no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro da cidade, vítimas de afogamento, ambos com estado de saúde grave.



Apesar da tentativa de salvamento, o menino não resistiu. Já a menina chegou a ser estabilizada e foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, mas também acabou morrendo na unidade.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 82ª DP (Maricá). Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte das duas crianças.