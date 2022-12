Incêndio atingiu um galpão de flores no Cadeg - Reprodução

Publicado 26/12/2022 13:52 | Atualizado 26/12/2022 14:16

Rio - Um incêndio atingiu um pedaço do galpão de flores do Mercado Municipal do Rio (Cadeg) na manhã do último domingo (25). Uma loja foi afetada pelo fogo e a subestação principal de energia foi comprometida, o que deixou o estabelecimento sem luz. O funcionamento está normalizado devido ao trabalho de geradores que não foram afetados. Não houve feridos.



De acordo com o diretor social do Cadeg, André Luiz Lobo, ainda não se sabe ao certo o motivo do incêndio. "Ainda não sabemos a causa do acidente, mas poderia ter sido muito pior. A perícia já foi feita, no entanto, ainda não temos o parecer. Graças a Deus não feriu ninguém, mas estamos sem energia". O estabelecimento está funcionando com geradores para normalizar o consumo.



Em nota, emitida na manhã desta segunda-feira (26), o mercado informou que houve um incêndio, sem feridos e as informações preliminares indicam que uma loja foi atingida e, possivelmente, a subestação principal de energia. O estabelecimento chegou a ficar sem luz, mas os geradores foram acionados e o Cadeg está funcionando normalmente.

Procurado, o Corpo de Bombeiros não respondeu até o momento da publicação desta reportagem.