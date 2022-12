Abastecimento de água em Itacuruçá e parte de Itaguaí ficará suspenso durante um reparo da Cedae - Divulgação

Publicado 27/12/2022 09:48 | Atualizado 27/12/2022 09:53

Rio - O fornecimento de água em Itacuruçá e parte de Itaguaí está interrompido, nesta terça-feira (27), até as 18h, para reparo da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) em um vazamento em uma tubulação de água no distrito de Itacuruçá, em Mangaratiba, na Região Metropolitana do Rio.

O abastecimento será retomado logo após a conclusão do reparo, mas pode levar até 72 horas para se normalizar em toda a região. Imóveis com caixas d’água e/ou cisterna não devem ser afetados pela suspensão temporária do fornecimento de água.

A Cedae recomenda aos consumidores que adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água. Clientes da Companhia podem solicitar caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.