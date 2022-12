O veículo foi recuperado pelos agentes - Divulgação

O veículo foi recuperado pelos agentesDivulgação

Publicado 30/12/2022 09:55

Rio - Um miliciano foi preso na noite desta quinta-feira (29) no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da Corregedoria Geral da Polícia Militar (CGPM), através da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (8ª DPJM), foram verificar uma denúncia relacionada a um suspeito de envolvimento com a milícia que estava circulando na Estrada do Pontal.

No local, os policiais interceptaram o carro onde o suspeito estava, e verificaram que se tratava de um veículo roubado. O homem foi preso em flagrante. Com ele, foram apreendidos roupas camufladas e acessórios.

O caso foi registrado na 16° DP (Barra da Tijuca).