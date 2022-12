Entre os presos, dois são apontados como laranjas e um como líder do grupo - Reprodução

Publicado 30/12/2022 08:55

Rio - Três homens foram presos, nesta quarta-feira (28), depois de sequestrarem e extorquirem um motorista de táxi na Zona Sul da cidade. Eles são suspeitos de integrar um grupo criminoso que agia na região.

Os criminosos se dirigiam até bairros da Zona Sul da cidade, onde escolhiam táxis para embarcar e, durante o trajeto, anunciavam o roubo. A vítima, então, era transferida para um outro veículo e os grupo iniciava a segunda fase do crime.



Com o celular da vítima nas mãos, os criminosos acessavam aplicativos de bancos e realizavam transferências para suas contas via pix, optando sempre pela utilização de bancos digitais. Depois de roubarem todo o dinheiro da vítima, o grupo entrava em contato com familiares exigindo mais dinheiro para libertação do sequestrado. Com o celular da vítima nas mãos, os criminosos acessavam aplicativos de bancos e realizavam transferências para suas contas via pix, optando sempre pela utilização de bancos digitais. Depois de roubarem todo o dinheiro da vítima, o grupo entrava em contato com familiares exigindo mais dinheiro para libertação do sequestrado.

Vinicius Ramos de Jesus foi preso em Vila Isabel, na Zona Norte, enquanto William Esteves Vicente foi capturado em Bangu, na Zona Oeste. De acordo com a Civil, os dois confessaram ter participação direta no crime, tendo recebido dinheiro roubado da vítima via pix, funcionando como "laranja" do grupo. Já Werner Velasco da Silva foi apontado como líder do grupo e, após levantamento de dados de inteligência, foi possível realizar a prisão em sua residência, no bairro do Engenho Novo.



A Polícia Civil ainda informou que outros participantes da organização criminosa já foram identificados e vão responder pela mesma prática. O caso foi registrado na Delegacia Antissequestro (DAS).