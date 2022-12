Foram apreendidos uma arma e um rádio comunicador - Reprodução

Publicado 30/12/2022 12:18 | Atualizado 30/12/2022 12:52

Rio - Policiais militares do 9ºBPM (Rocha Miranda) prenderam um suspeito de roubo no bairro de Madureira, na Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (30).

A equipe realizava um policiamento na Rua Borneo quando avistou um roubo de carro em flagrante. Os agentes fizeram um cerco e detiveram o homem. Com ele, foram apreendidos uma arma e um rádio comunicador.

A ocorrência está em andamento.