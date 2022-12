Acidente entre carro e ônibus, na Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106), leva homem a óbito - Reprodução

Acidente entre carro e ônibus, na Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106), leva homem a óbitoReprodução

Publicado 30/12/2022 11:51 | Atualizado 30/12/2022 11:59

Rio – Um homem morreu, na manhã desta sexta-feira (30), em um acidente entre o seu carro e um ônibus da Viação Amparo, no Km 07 da Rodovia RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, em Rio do Ouro, bairro entre os municípios de Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ele estava sem identificação.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Itaipu, em Niterói, foi acionado às 5h55 para verificar a colisão ocorrida em Várzea das Moças, altura de São Gonçalo. Ao chegar no lugar, o motorista do carro já estava em óbito. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo. A Polícia Civil foi chamada para realizar perícia no local da colisão.

Informações preliminares dão conta de que o homem estava dirigindo em direção à Maricá, passou mal e acabou atravessando o canteiro com o carro. O motorista do ônibus tentou desviar, mas não teve sucesso.