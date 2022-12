Praça que ganhará nome de Pelé já está sendo construída em Caxias - Divulgação

Publicado 30/12/2022 11:13

Rio - A Prefeitura de Duque de Caxias vai prestar uma homenagem a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, considerado o maior atleta do Século 20. Uma grande praça está em construção na Vila Maria Helena, no 2° distrito do município, na Baixada Fluminense, será a maior da região e irá ganhar o nome do atleta. Ainda não há informações sobre a inauguração do local.

O objetivo, além de reverenciar o esportista, é garantir que a população local tenha acesso a mais um equipamento público de qualidade e adequado à prática esportiva. A praça vai contar com um espaço de cerca de 13 mil m².



Para homenagear o maior jogador de todos os tempos, a praça terá um campo de futebol, além de quadra poliesportiva e outra voltada especificamente para a prática de futevôlei de praia. Também terá jardim, pista para caminhada, playground infantil e academia.



De acordo com a Prefeitura, a nova praça será um marco para o 2° distrito e para toda Duque de Caxias, um local voltado para a prática de diversos esportes. Com a construção, o maior atleta de todos os tempos irá ganhar uma homenagem à altura, além de continuar incentivando a prática esportiva e a busca por melhor qualidade de vida para todos.