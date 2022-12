Fluxo intenso é observado nesta sexta-feira (30) - Pedro Ivo / Agência O Dia

Fluxo intenso é observado nesta sexta-feira (30)Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 30/12/2022 13:37 | Atualizado 30/12/2022 15:30

Rio - A um dia da virada do ano, a Avenida Brasil e a Linha Amarela apresentam pontos de retenção nesta sexta-feira (30). A Linha Amarela deve receber mais de 417 mil veículos passando pela Praça do Pedágio durante o fim de semana. Enquanto isso, a Washington Luiz e a Dutra tem boas condições de tráfego. No momento, o trânsito está de 27 km.



Segundo a Lamsa, concessionária responsável pela via, existe expectativa de trânsito intenso do dia até o dia 2 de janeiro na Linha Amarela. Além disso, os serviços médicos e ambulatoriais serão reforçados em diversos trechos e haverá até 52 colaboradores por turno contribuindo para o atendimento à demanda nas cabines.



A comunicação visual também será intensificada e mensagens exibidas diariamente nos painéis deixarão os condutores informados sobre as condições meteorológicas e de trânsito, sobre direção responsável e manutenção preventiva.

Na Ponte Rio-Niterói, o trânsito nesta sexta-feira é considerado lento no trecho final do sentido que deixa a capital fluminense.



A Lamsa calculou os horários de movimento mais forte:



Sexta-feira (30/12) – Tráfego intenso a partir das 07h

Sábado (31/12) - Tráfego intenso das 12h às 17h

Domingo (01/01) – Tráfego com baixo fluxo

Segunda-feira (02/01) – Tráfego intenso das 12h às 18h