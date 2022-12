Ônibus circulando sem ar condicionado. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Ônibus circulando sem ar condicionado.Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 30/12/2022 14:31 | Atualizado 30/12/2022 14:48

Rio - A tarifa de ônibus vai aumentar R$ 0,25 a partir do dia 7 de janeiro. O valor de R$ 4,05 passará para R$4,30. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, o reajuste de 6,18% teve por base o IPCA, que é o índice de inflação.

O prefeito Eduardo Paes comentou, durante o evento de inauguração do Centro Especializado em Infectologia, na última quinta-feira (28), que o subsídio aumentou e está fazendo um esforço para melhorar o transporte no Rio. "O preço da passagem hoje teria que ser R$ 6,50, mas o usuário paga R$ 4,05. Se o empregador paga menos, a prefeitura tem que colocar mais dinheiro. Então, esse ano a prefeitura começou a pagar mais do que o preço da passagem", declarou. "É um esforço que a gente vem fazendo, e com o aumento da tarifa, diminuirá o impacto na prefeitura. Temos um problema com o transporte, há um esforço nosso neste momento para garantir esse subsídio. Queremos uma maior frota nas ruas de ônibus que dispõem de ar condicionado. Há evolução, passamos a atender 600 pontos de ônibus desguarnecidos na cidade do Rio, mas é um processo. Não há mudança do dia para a noite e, para este governo, o transporte é algo prioritário".

Segundo a Secretaria de Transportes, para garantir a adequação e a melhoria contínua do serviço prestado, o órgão passará a estabelecer novas obrigações aos concessionários. Uma delas é a continuidade do plano de incremento da frota e a instalação de um sistema de monitoramento eletrônico da climatização dos ônibus, cujos sensores de temperatura dos veículos precisam ser instalados nos ônibus até o dia 31 de julho, ou seja, deverão ser instalados ao longo do primeiro semestre de 2023. Em caso de constatação de irregularidades no sistema de ar-condicionado, o valor do subsídio será reduzido.