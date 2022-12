Ipanema Presente prende suspeito que vendia droga e enterrava na areia da praia de Ipanema - Divulgação/Ipanema Presente

Publicado 30/12/2022 14:12 | Atualizado 30/12/2022 14:27

Rio - Policiais do Ipanema Presente prenderam em flagrante, na noite desta quinta-feira (29), um homem suspeito de vender e enterrar drogas na areia da praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. O material foi encontrado nesta quarta-feira (28), debaixo da escada que dá acesso ao calçadão da praia, mas o responsável não havia sido localizado inicialmente.Um dia depois da apreensão, segundo informações da corporação, policiais estavam em patrulhamento quando observaram um homem que demonstrou nervosismo ao ver os agentes. Após revista, foi encontrado quatro comprimidos de ecstasy e R$ 1.250,00 em espécie.O suspeito estava vendendo a droga na areia da praia e contou aos policiais que o material apreendido no dia anterior era seu e que ele pretendia vender na praia durante a noite para as pessoas que iriam em uma festa. Na ocorrência anterior, 69 papelotes de maconha, 23 frascos de loló, 17 comprimidos de ecstasy, seis bolas de haxixe, quatro tabletes de maconha e três embalagens de LSD foram apreendidos. A equipe do Ipanema Presente localizou as drogas devido a uma denúncia anônima relatando a venda das mesmas.