O suspeito foi preso neste domingo (1º) no Andaraí, na Zona NorteReprodução/Divulgação

Publicado 03/01/2023 12:55

Rio - A Polícia Civil prendeu um suspeito de realizar uma série de roubos em São Cristóvão, na Zona Norte, neste domingo (1º). De acordo com as investigações, Paulo Henrique Souza Lima, costumava realizar o crime com o objetivo de roubar celulares das vítimas utilizando uma motocicleta e as ameaçando com uma arma de fogo. Ele foi localizado no Andaraí após operação em conjunto com policiais militares da UPP do bairro.



De acordo com a Polícia Civil, no último dia 20, houve um registro de ocorrência na 17ªDP (São Cristóvão) sobre um caso de roubo na região com as características do suspeito, que costumava agir sozinho. Em 22 de dezembro ocorreu outra tentativa de roubo, onde ele cometeu o crime na mesma localidade utilizando uma motocicleta de cor escura. No entanto, desta vez, o suspeito foi perseguido por uma das vítimas e colidiu com o veículo. Apesar disso, ele conseguiu fugir, mas deixou alguns pertences caírem no chão, dentre eles documentos pessoais e objetos recém-roubados.



Os documentos recuperados no local levaram a identificação do suspeito, que já contava com diversas anotações criminais por roubo majorado. Neste contexto, as vítimas foram chamadas e efetuaram reconhecimento através de fotos, sendo reconhecido em dois procedimentos por três vítimas diferentes. É possível que ele também seja autor de oito roubos ocorridos na região.



"Nos últimos dois meses temos mais de 20 crimes cometidos com as mesmas características do suspeito que foi preso, e com o mesmo modo de agir", explicou o delegado José Luiz Silva Duarte, da 17ªDP.