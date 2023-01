Dupla levava os 12 pacotes de fralda quando abordada por PMs - Divulgação

Publicado 03/01/2023 13:46 | Atualizado 03/01/2023 14:52

Rio - Dois homens foram presos em flagrante com 12 pacotes de fraldas roubados, nesta terça-feira (3), na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. De acordo com PMs do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), a dupla havia levado o material de uma farmácia no bairro minutos antes de ser abordada pelos militares.

Os criminosos foram detidos pelos policiais militares e levados para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado. O material apreendido com a dupla também foi levado para a distrital.