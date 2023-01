Delegacia de Polícia Federal de Angra cumpriram mandados de prisão e apreensão contra o casal - Divulgação/Polícia Federal

Delegacia de Polícia Federal de Angra cumpriram mandados de prisão e apreensão contra o casalDivulgação/Polícia Federal

Publicado 05/01/2023 07:09 | Atualizado 05/01/2023 12:55

Rio - A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (5), um homem de 29 anos e uma mulher de 31, suspeitos de terem cometido abusos sexuais contra os próprios filhos, um menino de 6 anos e uma bebê 1 ano e 3 meses, na cidade de Paraty, na Costa Verde. Batizada de "Nom matri", que significa "não é mãe" em latim, a operação cumpriu dois mandados de prisão e outros dois de busca e apreensão contra o casal, deferidos pela Justiça Federal.

De acordo com a PF, as investigações tiveram início a partir de informações repassadas pela Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) ao Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil (Sercopi) da Polícia Federal. Os agentes apuraram vídeos divulgados no exterior de abusos sexuais cometidos contra crianças que seriam brasileiras. Nas imagens, a PF conseguiu identificar a mãe e as vítimas, todas moradoras de Paraty, onde os crimes ocorriam.

A Delegacia da PF em Angra dos Reis prendeu a mulher e um homem, por suspeitas de abusarem sexualmente das crianças e divulgarem as cenas na internet. Os agentes também apreenderam quatro celulares, câmera filmadora e equipamento de filmagem. Segundo o delegado Clayton Lúcio Santos de Souza, o casal cometia os crimes em troca de dinheiro.

"O casal utilizava a internet para divulgar cenas de abuso sexual que eles próprios gravavam dos seus filhos (...) Conforme apurado, o casal enviava para a internet e também para pessoas específicas esse conteúdo, em troca de remuneração", disse o delegado. Os pais das crianças responderão por estupro de vulnerável, compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil. Caso sejam condenados, eles podem cumprir pena máxima de 25 anos de prisão.