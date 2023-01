A Feira das Yabás fica no bairro de Oswaldo Cruz, na Zona Norte - Divulgação

Publicado 06/01/2023 08:45

Rio - Acontece no próximo domingo (8), a partir das 13h, a primeira edição do ano da tradicional Feira de Yabás, reconhecida recentemente como Patrimônio Cultural de natureza imaterial da cidade do Rio . O evento de cultura afro-brasileira atrai grandes nomes do samba e boa comida preparada por celebridades.

A feira é realizada periodicamente na Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte. A entrada é gratuita e sua classificação, livre. É na feira que se reúnem e se concentram milhares de pessoas para festejar a cultura afro-brasileira. Tudo isso celebrado por rodas de samba – sua maior atração – e barracas de comidas preparadas por nomes como Jane Carla, Tia Surica e Neide Sant'anna, da Velha Guarda da Portela.

Fundador do evento, o cantor e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz, que também é criador do Trem do Samba, viu na Feira das Yabás uma maneira de recriar tradições, além de preservar uma riqueza que vai além do lastro da moeda: a cultura.

"É tão bonito quando isso acontece. A Feira das Yabás e o Trem do Samba não são eventos que vão com o vento. Eles têm todo um processo cultural importante na cidade, porque aquela região é muito rica culturalmente, mas todas as riquezas são imateriais, e bem imaterial, se você não recriar, entra no esquecimento. Cultura é memória. E é justamente a memória coletiva de lá que não pode entrar em esquecimento", ressaltou o sambista.