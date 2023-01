Samu foi acionado para estação de Madureira na Zona Norte do Rio - Reprodução

Samu foi acionado para estação de Madureira na Zona Norte do RioReprodução

Publicado 06/01/2023 10:21 | Atualizado 06/01/2023 10:53

Rio - Um homem de 67 anos sofreu um mal súbito e morreu na manhã desta sexta-feira (6) na estação de trem de Madureira, na Zona Norte do Rio. Antonio Alves passou mal por volta das 6h10, segundo a SuperVia. O passageiro foi socorrido por policiais, mas não resistiu.

A Policia Militar informou que uma equipe do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) se deslocava em uma composição quando percebeu que o homem estava se sentindo mal. Os militares prestaram os primeiros socorros à vítima. Ao chegar na estação ferroviária, os agentes desembarcaram e buscaram auxílio médico. Uma viatura do Samu esteve no local e atestou o óbito da vítima.

A SuperVia informou que acionou os bombeiros após um passageiro passar mal na estação. A concessionária afirmou em nota que se solidariza com os familiares e amigos da vítima. Os Bombeiros informaram que foram acionados 7h48 na Rua Carolina Machado e que fizeram o recolhimento do corpo na estação.

O serviço de trens não foi afetado pela ocorrência.