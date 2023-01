Justiça nega pedido de prisão a lutador de MMA que agrediu ex-mulher | Rio de Janeiro | O Dia

Wallace Carvalho Lopes é acusado de agredir a ex-mulher enquanto ela segurava o filho de sete meses no colo - Reprodução / Facebook

Publicado 06/01/2023 13:36

Rio - A Justiça negou o pedido de prisão para o lutador de MMA Wallace Carvalho Lopes, que é acusado de ter espancado a ex-mulher com o filho de sete meses no colo , no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio, na quarta-feira (4). A decisão, que também determinou o uso de tornezeleira eletrônica pelo suspeito, foi publicada na noite da última quinta-feira (5).No pedido de medida protetiva, encaminhado ao 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, a juíza Flávia Fernandes afirmou não estar convencida de que a liberdade dele apresente perigo a ex-companheira.Segundo a juíza, não está "evidente a periculosidade do acusado, haja vista não haver notícia de outras agressões físicas anteriores, nem que represente grave ameaça para a sociedade se permanecer em liberdade ou que possa dificultar a instrução criminal por intimidação das testemunhas".Porém, para garantir a proteção de Maria, a magistrada determinou uma série de medidas cautelares como o impedimento de aproximação da ex-mulher, com limite de 300 metros entre ela e o agressor, além da proibição de contato com a vítima, com os familiares dela e com testemunhas do caso.A juíza ainda determinou a suspensão da visitação ao filho do casal e autorizou o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência de Wallace, para encontrar uma arma de fogo que ele supostamente possuiria.Maria Guia Lopes ficou com a boca ensanguentada devido às agressões, enquanto o filho teve a roupa suja de sangue. A criança não ficou ferida. O ex-marido foi denunciado pela mulher na 10ªDP (Botafogo).