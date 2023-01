Grupo de idosos é flagrado roubando farmácia no Engenho Novo - Reprodução

Grupo de idosos é flagrado roubando farmácia no Engenho NovoReprodução

Publicado 10/01/2023 10:41 | Atualizado 10/01/2023 12:30

Rio - A farmácia Viva Bem, na rua Barão do Bom Retiro, no bairro do Engenho Novo, na Zona Norte, ainda calcula as perdas do roubo ocorrido na madrugada da última segunda-feira (9). O estabelecimento foi assaltado por um trio de idosos que teria arrombado dois cadeados e aberto uma portilha para ter acesso ao imóvel. Até o momento, a gerência acredita que a loja tenha tido um prejuízo de cerca de R$ 70 mil em produtos.

Vídeo de câmera de segurança flagraram a ação de um trio de idosos assaltando uma farmácia na madrugada de segunda-feira (9), no Engenho Novo, na Zona Norte.#ODia

Crédito: Divulgação pic.twitter.com/AZeNHIRJ6V — Jornal O Dia (@jornalodia) January 10, 2023

"Eles estacionaram a Fiorino na porta da farmácia e entraram com um objetivo. Dá para notar através das imagens que a mulher e os dois homens têm a noção do que vieram pegar aqui. Eles sabiam o que queriam e o que vieram subtrair, até porque não pegaram medicamento genéricos; só marcas conceituadas e de maior valor. O curioso é a idade dos criminosos, porque é perceptível que eles já possuem uma idade avançada", disse o gerente Wallace Conceição.

Fachada da farmácia roubada na madrugada de segunda-feira (9), no Engenho Novo Reprodução

Segundo ele, pelo menos dois dos três assaltantes tinham, aparentemente, dificuldade de locomoção. Ele afirmou só ainda não ter entendido como eles conseguiram abrir a portilha, já que, diferentemente dos outros, este cadeado não foi arrombado.

O caso foi registrado na 25ª DP (Engenho Novo), e as investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime.

A Polícia Militar informou que, de acordo com o comando do 6º BPM (Tijuca), não houve acionamento para a ocorrência relatada. Porém, ainda segundo a corporação, o policiamento foi reforçado na região assim que a unidade tomou conhecimento do acontecimento. "Ademais, o comando da unidade já iniciou o contato com a delegacia da área para localizar e prender os autores da ação criminosa", finalizou a PM.