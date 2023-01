Fábio Natera Freitas, de 49 anos, caiu em um rio em Santo Antônio de Pádua - Rede Social

Publicado 10/01/2023 14:56 | Atualizado 10/01/2023 15:16

Rio- Dois homens foram encontrados mortos após caírem em rios durante as enchentes nas cidades de Aperibé, no Norte Fluminense, e Santo Antônio de Pádua, no Noroeste. A região vem sofrendo com fortes chuvas desde a última semana. De acordo com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros atendeu mais de 300 ocorrências desde a última sexta (6) em todo estado devido ao tempo.Os corpos das vítimas foram encontrados no último domingo (8). Um deles, identificado como Fábio Natera Freitas, de 49 anos, foi localizado no Rio Pomba, em Santo Antônio de Pádua. Segundo relatos das redes sociais, ele foi visto por moradores entrando no valão que corta a cidade e nadando até a ponte que liga o bairro Cidade Nova.“Ele afundou e não foi visto mais. A correnteza no local estava muito forte e o nível do valão preocupante”, disse um comentário.Já a segunda vítima, que caiu no Valão do Palmares, em Aperibé, não foi identificada.Os municípios de Laje do Muriaé, Aperibé, Santo Antônio de Pádua e Miracema declararam Situação de Emergência. Cambuci e Engenheiro Paulo de Frontin instalaram gabinetes de gestão de crise. A Defesa Civil Estadual (Sedec-RJ) também acompanha de perto a situação em Itaperuna, Italva, Cardoso Moreira e São Francisco do Itabapoana.