Pancadas de chuva moderada devem atingir a cidade no período da tarde - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Pancadas de chuva moderada devem atingir a cidade no período da tardeEstefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 11/01/2023 14:59 | Atualizado 11/01/2023 16:50

Rio – O Centro de Operações Rio (COR) informou às 14h06 desta quarta-feira (11) que, apesar do estágio atual da cidade ser de normalidade, há previsão de pancadas de chuva acompanhadas por raios para as próximas horas, com núcleos de chuva moderada se deslocando em direção ao município.

De acordo com o COR, os núcleos se encontram nas regiões da Costa Verde, do Centro-Sul Fluminense e nas proximidades da Zona Norte do Rio, podendo afetar a cidade até, ao menos, as 17h. A previsão é de que a intensidade do vento seja moderada no período da tarde, e fraca a moderada no período da noite.

Em relação à temperatura, o centro de operações informou que ela pode chegar a 34ºC. A mínima possível para esta quarta-feira é registrada como 20ºC. Ao meio-dia, o termômetro marcava 31,8ºC.