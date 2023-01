Carregadores de pistola e drogas foram apreendidos na ação - Divulgação / PMERJ

Publicado 16/01/2023 15:44 | Atualizado 16/01/2023 15:47

Rio – Agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) prenderam, na tarde desta segunda-feira (16), um homem que estaria tentando implantar o tráfico de drogas na Colônia de Pescadores Z-10, localizada na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

De acordo com a PM, militares foram acionados para uma ocorrência no local, tendo recebido denúncias de que os traficantes da comunidade Boogie Woogie estariam tentando implantar suas operações na área. Após buscas pela região, um dos suspeitos foi preso e, com ele, foram encontrados carregadores de pistola e material entorpecente.

A ocorrência foi encaminhada para a 37ª DP (Ilha do Governador).