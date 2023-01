Integrantes da Força Flu, torcida organizada do Fluminense, compareceram no sepultamento do corpo de Marcelo Correa Madeira - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Rio - O corpo do gerente de bar Marcelo Correa Madeira, de 41 anos, foi enterrado na tarde desta segunda-feira (16) no Cemitério Israelita de Vila Rosali, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A cerimônia, que começou por volta das 13h30, contou com a presença de integrantes da torcida organizada Força Flu, da qual Marcelo era vice-presidente.

Em homenagem, os amigos cantaram o hino do Fluminense durante o sepultamento. Além disso, tremularam bandeiras relacionadas à torcida e ao clube.

"Estamos bem devastados. Meu primo era trabalhador e nunca se envolveu com algo errado. Estamos bem afetados porque fomos pegos de surpresa. Ninguém esperava. Estamos buscando apoio com a polícia para tentar prender o homem que fez isso. Queremos amenizar a nossa dor", contou a prima de Marcelo, Tuanny Melo, de 33 anos.

Nas redes sociais, diversas torcidas do Fluminense publicaram homenagens ao vice-presidente da Força Flu . "Hoje, como toda a arquibancada do Fluminense, fomos surpreendidos com a triste notícia do falecimento do nosso irmão Marcelinho Madeira, vice presidente da Força Flu. A Fiel Tricolor se solidariza e sente profundamente essa perda irreparável, forças aos amigos e familiares", lamentou a Fiel Tricolor.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).