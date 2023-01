Marcelo era vice-presidente da torcida organizada Força Flu - Divulgação

Publicado 16/01/2023 08:27

Rio - Familiares e amigos de Marcelo Correa Madeira, de 41 anos, que morreu após ser baleado durante uma briga na madrugada deste domingo (15) no Botequim Papo Furado, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense , usaram as redes sociais para homenagear e se despedir da vítima."Poxa, acordar com uma notícia dessas é de cortar o coração. Meu Deus, meu coração está doendo demais, irmão, porque vc me deixou. Você vai fazer muita falta para mim e para muita gente. Não vou me despedir pois não aceito essa despedida, você vai sempre estar alegre, sorridente, carinhoso e amoroso em minhas memórias e no meu coração, que hoje esta em pedaços. Te amo eternamente meu amigo e irmão", diz uma das publicações."2023 já está começando péssimo. Primeiro minha e agora meu irmãozão de São João... que isso meu Deus... ô meu pai, por favor, alivia o coração desse seu filho. Esses baques estão sendo difíceis de sustentar. Meu maninho Marcelinho, que papai do céu te guarde com muita honra aí em cima, irmão. Vou sentir muita falta, muita mesmo", publicou outro amigo."Não estou acredito, meu amigo Marcelinho. Por que, meu Deus? Cheio de vida, um amigo maravilhoso. Amigo de anos, de décadas, tantas histórias, tantas aventuras, tantas alegrias. Agora ficam as lembranças e saudade de você, meu amigo", confessou uma amiga.Marcelo, mais conhecido como Marcelinho, que era vice-presidente da Força Flu, uma torcida organizada do Fluminense, também recebeu homenagens de amigos do grupo. Há um ano, Antônio José de Mattos Olive, mais conhecido como Balu, presidente da mesma organizada, faleceu após sofrer um AVC. O episódio foi relembrando pelos integrantes da torcida por conta da proximidade das datas."Há exatamente um ano e um dia da morte do saudoso Balu, perdemos mais um irmão. Eu não convivo bem com essas coisas, chega de mortes, é muito sofrido para quem perde. Força Flu de Luto, eu triste, muito triste e quem fez está por aí descansando e curtindo o domingo! Não dá para fazer discurso bonito, diante de tamanho sofrimento!', desabafou."Descanse em paz meu amigo!!!! 1 ano depois de perder o Balu, se foi nosso amigo Marcelinho", disse uma companheira de torcida.O velório de Marcelo está marcado para às 10h desta segunda-feira (16) no Cemitério Israelita de Vila Rosali, em São João de Meriti. O sepultamento está previsto para às 13h30. Ainda em forma de homenagem, a família de Marcelo pediu para que todos que forem comparecer ao velório, irem com uma camisa do Fluminense ou uma verde.