Agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) atuam nas favelas do Turano, Paula Ramos e da Chacrinha - Reprodução / Google Street View

Agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) atuam nas favelas do Turano, Paula Ramos e da ChacrinhaReprodução / Google Street View

Publicado 17/01/2023 08:45 | Atualizado 17/01/2023 09:23

Rio - A Polícia Militar (PM) realiza operações em diversos pontos da Zona Norte do Rio, além de São Gonçalo e Magé, na Região Metropolitana, durante a manhã desta terça-feira (17). Até o momento, não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões nas ações.



De acordo com a PM, agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) atuam nas favelas do Turano, Paula Ramos e da Chacrinha, no Rio comprido, na Zona Norte do Rio, para coibir movimentações criminosas relacionadas a roubos de carga e roubos de veículos, além de desmantelar um grupo especializado em desmanche e adulteração de veículos.

Equipes do 9° BPM, 18º BPM e 41º BPM realizam uma ação conjunta na comunidade da Primavera, em Cavalcante, também na Zona Norte, para averiguar informações do Disque Denúncia sobre o esconderijo de armas e drogas nas localidades, além de reprimir as ações de criminosos que atuam em roubos de veículos e de cargas na região.



Já no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Policiais do 7° BPM realizam uma operação para verificar denúncias sobre o esconderijo de armas e drogas, além da retirada de barricadas para a desobstrução de vias públicas.



Na comunidade da Lagoa, em Magé, equipes do 34º BPM e do 15° BPM, atuam para coibir movimentações criminosas e retirada de barreiras físicas, além de garantir a segurança de uma equipe da Petrobras Transporte (Transpetro), que realiza uma inspeção em tubulações de petróleo que passam pelo local.



Matéria em atualização