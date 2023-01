Rogério 157 está preso desde janeiro de 2018 na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia - Divulgação

Publicado 17/01/2023 09:32 | Atualizado 17/01/2023 09:33

Rio - Agentes da Corregedoria-Geral e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) da Polícia Civil frustraram nesta terça-feira (17) um plano para trazer o traficante Rogério Avelino da Silva, mais conhecido como Rogério 157 de volta a um presídio do Rio. O criminoso está preso desde janeiro de 2018 na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia.

Rogério 157 é apontado como ex-chefe da Rocinha, na Zona Sul do Rio e já foi um dos criminosos mais procurados do Estado do Rio após sua participação na guerra pelo controle da comunidade. Ele tem quatro condenações na Justiça por crimes como tráfico e corrupção e acumula uma pena de 61 anos de reclusão.

Segundo informações obtidas pelo ‘G1’, na operação o advogado Josué Ferreira dos Santos foi preso, e o policial civil Mário Augusto Bernardo Junior já é considerado foragido. Ele atualmente serve na Delegacia da Mulher de São João de Meriti.

Para trazer Rogério 157 de volta ao presídio do Rio, o esquema previa aliciar o analista responsável pela avaliação de risco da transferência, mediante um “pagamento vultoso”, a fim de facilitar o regresso para o sistema penal fluminense. Mas toda a negociação foi gravada

O plano

Pela lei, quando há uma transferência de um preso para o sistema penal federal, o governo do estado de origem do detento precisa, anualmente, entregar um parecer sobre os riscos de trazê-lo de volta a uma cadeia local.

Esse parecer, ou ofício de renovação, tem que ser entregue à Vara de Execuções Penais e detalha, por exemplo, a periculosidade do preso, seu poder de influência e sua rede de aliados. Cabe à Justiça, diante desse relatório, decidir se o detento continua em uma cadeia fora ou se pode retornar.

Há um prazo para que esse ofício seja entregue. O plano consistia em fazer com que o estado perdesse essa data — no caso de Rogério 157, vence no fim deste mês —, o que abriria caminho para que a defesa do traficante fosse à Justiça a fim de pleitear a transferência.

Ainda segundo informações obtidas pelo ‘G1’, de acordo com as investigações, Mario intermediou o encontro entre Josué e o analista da Ssinte.

Em depoimento, esse policial contou que a dupla ofereceu um “pagamento vultoso” para que deixasse de enviar o ofício de renovação no prazo.

O advogado e o policial disseram ainda que Rogério 157 era “bastante generoso” e pediram que o agente da Ssinte escolhesse “um valor que seria apresentado a Rogério para aprovação”.

Em novembro, segundo o analista, ocorreram dois encontros: um em Niterói, com Mario, e outro no Centro do Rio, com Mario, Josué e um outro homem, ainda não identificado, que também se apresentou como policial civil.

Na conversa, Josué foi apontado pelos colegas como “a pessoa que desenrolava questões em nome de Rogério”. E, ainda com base no depoimento do agente da Ssinte, o próprio advogado ainda propôs ao declarante que “apresentasse uma lista de presos cuja remoção estaria sob sua influência a fim de apreciar o interesse pelas remoções”.