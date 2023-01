A Sala de Leitura Alfredo Machado fica na Av. Nossa Senhora de Copacabana - João Victor Ramirez / SMC

Publicado 16/01/2023 14:37

Rio – O bairro Copacabana, na Zona Sul do Rio, ganhará, na tarde desta segunda-feira (16), a Sala de Leitura Alfredo Machado. Lançada pela prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Cultura (SMC), o espaço integra um projeto da prefeitura e visa estimular e incentivar a leitura na cidade. Ele está situado dentro da Sala Baden Powell e, através de um serviço inédito, seus 1,2 mil títulos poderão ser alugados e entregues a domicílio.



A proposta do serviço "delivery" é gratuita e poderá ser feita via aplicativo de mensagens, de terça-feira a sábado, das 9h às 18h. Além disso, a devolução também será feita via entregador, variando de acordo com a espessura e a quantidade do livro, além da data do empréstimo. Os bairros atendidos serão Copacabana, Leme, Ipanema e Leblon.

“A iniciativa faz parte de uma política de fomento à leitura, disseminação da informação, ampliação do conhecimento e facilitação da mobilidade, tendo em vista que a sala de leitura em questão está localizada em Copacabana, bairro com a maior população idosa da cidade do Rio de Janeiro”, explicou Sinara Rúbia, escritora e gerente de Livro e Leitura da pasta.



A Sala de Leitura Alfredo Machado recebeu este nome em homenagem ao centenário do criado da Editora Record. Carismático, o editor marcou a época cuidando da obra de grandes nomes da literatura nacional, além de defender a democratização do acesso aos livros. Já a sala Baden Powell ficou famosa por, nos últimos anos, manter uma programação voltada para os idosos.



O projeto é fruto da Secretaria de Cultua junto da Ceji Consultoria e Negócios, em parceria com a Bike Ciclo Courier.



Serviço

A Sala de Leitura Alfredo Machado fica na Av. Nossa Senhora de Copacabana, 360. O telefone para contato é (21) 2547-9147