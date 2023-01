Prefeito Eduardo Paes carrega a imagem de São Sebastião na visita pegrenina ao Centro Administrativo São Sebastião (Cass) - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 16/01/2023 15:53 | Atualizado 16/01/2023 15:55

Rio - O prefeito Eduardo Paes, recebeu das mãos do cardeal Dom Orani Tempesta, nesta segunda-feira (16), a imagem peregrina de São Sebastião, santo padroeiro da cidade e que dá nome ao Centro Administrativo da prefeitura (Cass). O evento no térreo do Cass foi realizado por ocasião da Trezena e da festa do padroeiro da cidade, que será comemorada na próxima sexta-feira, dia 20, Dia de São Sebastião.

"É essencial receber a imagem. Eu disse para o Dom Orani que não dá para começar o ano sem ter a visita de São Sebastião e as bênçãos desse santo que é o nosso padroeiro e que celebraremos na próxima sexta-feira, dia 20 de janeiro. Temos a proteção de Deus e nós ajudamos aqui embaixo com a proteção dele", disse Eduardo Paes.

Após a chegada da imagem de São Sebastião ao Cass, o cardeal e arcebispo do Rio, Dom Orani, fez uma celebração. Ele agradeceu a acolhida na sede administrativa da Prefeitura e comemorou poder voltar a percorrer as ruas da cidade com a imagem do santo, após a interrupção nos últimos anos por conta da pandemia de covid-19.

"Este ano passamos pela terra. Nos anos anteriores, devido à pandemia, passamos pelo ar. Hoje passamos pelas ruas, podendo ver os vários rostos, as várias realidades da cidade, que são as mais variadas. E vendo a alegria inerente ao carioca, que faz parte um pouco do jeito daquele que vive nesta cidade. A Igreja, enquanto presente na sociedade, presente junto aos poderes públicos, quer complementar as questões sociais, as preocupações uns com os outros. São Sebastião foi um homem de Deus, que mesmo tendo uma dificuldade muito grande junto ao imperador que perseguia os cristãos, continuou transmitindo a alegria cristã e contagiando com o bem. Isso nós pedimos a São Sebastião para nossa cidade, para que a justiça, a fraternidade, a paz aconteçam e tenhamos o nosso povo alegre e convivendo na paz", afirmou Dom Orani Tempesta.



Quem foi São Sebastião?

São Sebastião foi um leigo e soldado cristão, nascido em Milão, na Itália, por volta do século III, embora haja versões de que tenha nascido em Narbonne, na França.

Nas fileiras romanas, São Sebastião chegou a ser considerado um dos oficiais prediletos do Imperador Diocleciano. Contudo, nunca deixou de ser um cristão convicto e ativo. Denunciado por isso, foi condenado à morte. Amarrado a um tronco, foi atingido por flechas, mas se salvou.

Recuperado, demonstrou coragem e se apresentou novamente ao imperador, censurando-o pelas injustiças cometidas contra os cristãos, e o acusando de inimigo do Estado. Perplexo com tamanha ousadia, Diocleciano ordenou que os guardas o açoitassem até a morte, em 20 de janeiro de 288.