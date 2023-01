Motivo da aglomeração das abelhas na aeronave ainda é desconhecida - Reprodução/TV Globo

Motivo da aglomeração das abelhas na aeronave ainda é desconhecida Reprodução/TV Globo

Publicado 17/01/2023 16:23

Rio - Um voo do Rio com destino a São Paulo foi cancelado, na manhã desta terça-feira (17), no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, devido à presença de um enxame de abelhas em uma das asas de uma aeronave da empresa Latam. O motivo da aglomeração dos insetos no avião ainda é desconhecido.

De acordo com a companhia responsável, o voo LA3901 sairia do Santos Dumont para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 10h30. No entanto, ele foi cancelado devido à 'necessidade de manutenção corretiva não programada na aeronave, ocasionada pelo enxame'.

Ainda segundo a Latam, os passageiros foram reacomodados em outros voos da companhia, com decolagens previstas nesta terça-feira. A empresa aérea lamentou os transtornos causados aos passageiros, mas reforçou que todas as decisões visaram garantir a segurança de todos.

Procurada, a Infraero garantiu que todos os procedimentos foram adotados para isolar a área e garantir o desembarque com segurança dos passageiros e tripulantes. "A ocorrência não interferiu nas operações do aeroporto e não ocasionou atrasos em voos", concluiu a nota.